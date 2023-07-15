Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара рядом с детских лагерем в Волгоградской области

Накануне лагерь был эвакуирован из-за сильного задымления территории. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Специалисты Роспотребнадзора провели исследования проб воздуха, которые были отобраны в хуторе Заяр. Там в пятницу горели камыш и сухая трава рядом с детским лагерем «Орленок на Ахтубе». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, 15 июля превышений гигиенических нормативов по исследованным химическим веществам (включая оксид углерода, диоксид азота) не выявлено.

Накануне же рядом с лагерем была превышена концентрация оксида углерода и диоксида азота, которые характерны для процессов горения.

Напомним, крупный ландшафтный пожар случился утром 14 июля в Среднеахтубинском районе. Огонь не угрожал детскому лагерю «Орленок на Ахтубе», однако было принято решение эвакуировать девчонок и мальчишек с вожатыми из-за сильного задымления. 12 воспитанников детского лагеря оказались в 25-й больнице Волгограда с подозрением на отравление продуктами горения. К вечеру пятницы пожар был ликвидирован.