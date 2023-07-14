В Волгоградской области из-за ландшафтного пожара эвакуируют детский лагерь

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

14 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области пришлось спешно эвакуировать детский лагерь. Все дело в пожаре. В хуторе Заяр загорелись камыш и сухая трава. Едкий дым стал распространяться повсюду. Из-за этого было принято оперативное решение эвакуировать детей и персонал лагеря «Орленок на Ахтубе». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области

- Угрозы лагерю нет, решение об эвакуации принято из-за сильного задымления территории, - отметили в обладмине.

Сначала детей из лагеря вывели на пляж, подальше от дыма. К «Орленку на Ахтубе» выехали автобусы, которые отвезут девчонок и мальчишек вместе с вожатыми в соседний лагерь «Сказка». Там они будут до того времени, пока пожарные не локализуют возгорание.

Фото: администрация Волгоградской области

Ландшафтный пожар тушат 82 человека, используется 51 единица техники. Кроме того, сотрудники МЧС расположились по периметру лагеря «Орленок на Ахтубе», чтобы в случае ухудшения ситуации остановить огонь на подступах к месту отдыха. А пламя разошлось на огромное расстояние. По информации регионального Главка МЧС, площадь возгорания камыша и сухой травы составляет 2 гектара.

- Действия огнеборцев координирует начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин и председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев, - уточнили в администрации региона.

Специалисты отмечают, что сил и средств для тушения пожара достаточно. Погибших и пострадавших нет.