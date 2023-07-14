12 детей из окруженного огнем летнего лагеря доставлены в больницу Волгограда

Дети, находящиеся в больнице, уже чувствуют себя хорошо Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 14 июля, из детского лагеря «Орленок на Ахтубе», находящегося в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, в срочно порядке эвакуировали детей. Причина – бушующий неподалеку природный пожар, из-за которого 12 воспитанников лагеря пришлось госпитализировать в волгоградскую больницу с подозрением на отравление продуктами горения. О состоянии детей сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе облздрава.

Воспитанников лагеря первым делом вывели к реке Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Все 12 детей доставленные в больницу СМП №25 обследованы, исключено отравление или иные угрожающие состояния, в настоящее время проводится подготовка медицинских документов, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В обздраве напомнили, что дети покинут медучреждение в сопровождении родителей или ответственных лиц.

Едким дымом заволокло все вокруг Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Напомним, что сегодня в хуторе Заяр воспламенился камыш и сухая трава. Едкий дым стал распространяться повсюду и дошел даже до детского летнего лагеря «Орленок на Ахтубе». Несмотря на то, что пожарным удалось не допустить распространения огня, детей и персонал лагеря все же пришлось эвакуировать в соседний лагерь «Сказка». Лишь нескольким воспитанникам потребовалась помощь медиков. В момент пожара в лагере находились 244 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет.