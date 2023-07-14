В Волгоградской области потушили пожар рядом с детским лагерем

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области потушили ландшафтный пожар рядом с детским лагерем «Орленок на Ахтубе». Камыш и сухая трава горели на площади 3 гектара. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар в хуторе Заяр был локализован в 12.37. Ликвидировали его в 16.30.

В тушении огня были задействованы 82 человека и 51 единица техники.

Напомним, утром 14 июля из-за возгорания в хуторе Заяр был эвакуирован детский лагерь «Орленок на Ахтубе». Мальчишек и девчонок с вожатыми перевезли в соседний лагерь «Сказка» из-за распространяющегося сильного дыма. К самому учреждению огонь не подошел. При этом госпитализировали 12 детей, они надышались дымом. С подозрением на отравление продуктами горения их доставили в 25-ю больницу Волгограда.