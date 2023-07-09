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НовостиПроисшествия9 июля 2023 9:53

В Волгоградской области за сутки в авариях погибли пять человек

На трассах произошло три смертельные аварии
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Водителей призывают соблюдать ПДД, не совершать рискованные обгоны на оживленных трассах.

Водителей призывают соблюдать ПДД, не совершать рискованные обгоны на оживленных трассах.

Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 8 июля, на трассах Волгоградской области произошло три смертельные аварии, в которых погибли пять человек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, одно из ДТП произошло в Иловлинском районе. ранним утром на магистрали «Каспий» 52-летний водитель «БМВ» врезался в тягач и скончался на месте происшествия.

В Дубовском районе около пяти часов вечера 58-летний водитель автовоза «Рено» устроил столкновение с тягачом «Тойота» и автомобилем «Дастун». Погибла 40-летняя пассажирка.

В Быковском районе в столкновении двух «Лад» скончались сразу три человека. Напомним, на трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» машины врезались на полосе встречного движения.

Водителей призывают соблюдать ПДД, не совершать рискованные обгоны на оживленных трассах.