В Волгоградской области за сутки в авариях погибли пять человек

Водителей призывают соблюдать ПДД, не совершать рискованные обгоны на оживленных трассах. Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 8 июля, на трассах Волгоградской области произошло три смертельные аварии, в которых погибли пять человек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, одно из ДТП произошло в Иловлинском районе. ранним утром на магистрали «Каспий» 52-летний водитель «БМВ» врезался в тягач и скончался на месте происшествия.

В Дубовском районе около пяти часов вечера 58-летний водитель автовоза «Рено» устроил столкновение с тягачом «Тойота» и автомобилем «Дастун». Погибла 40-летняя пассажирка.

В Быковском районе в столкновении двух «Лад» скончались сразу три человека. Напомним, на трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» машины врезались на полосе встречного движения.

Водителей призывают соблюдать ПДД, не совершать рискованные обгоны на оживленных трассах.