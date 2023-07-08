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НовостиПроисшествия8 июля 2023 13:25

Двое погибли в ДТП с двумя «Ладами» на трассе под Волгоградом

В больнице три человека
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Двое погибли, трое в больнице.

Двое погибли, трое в больнице.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очередная смертельная авария случилась на трассе Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Быковском районе. Спустя сутки после страшного ДТП с четырьмя погибшими, около 13 часов 8 июля здесь столкнулись две «Лада Гранта». Обе отечественные легковушки всмятку. Двое скончались на месте, троих увезли с места аварии в больницу, сообщили в региональном главке МВД России.

- В результате ДТП двое граждан от полученных травм скончались на месте. Травмы получили три человека. – рассказали

Сейчас на месте очередной трагедии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Движение по трассе перекрывать не пришлось. Подробности ДТП и состояние пострадавших уточняются.

Обе машины всмятку.

Обе машины всмятку.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области