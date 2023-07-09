В Волгоградской области после смертельного ДТП с автовозом возбудили уголовное дело

В аварии погибла женщина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области 8 июля в столкновении двух иномарок и тягача погибла женщина, двое детей и мужчина получили серьезные травмы. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в Дубовском районе на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Около пяти вечера 58-летний водитель автовоза «Рено» на 579 километре врезался в ехавший по левому ряду тягач «Тойоту Камри». Махину занесло на полосу встречного движения прямо на другую легковушку.

- В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомашины «Датсун» от полученных травм скончалась на месте. В больницу доставлены водитель автомашины «Датсун» и двое детей – пассажиры «Тойоты», - уточнили в полиции региона.

Добавим, что по данному факту возбуждено уголовное дело, виновный будет привлечен к ответственности. Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения.