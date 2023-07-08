В ДТП с фурой и BMW под Волгоградом погиб водитель

Иномарку смяло после сильного удара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП случилось утром на 867 километре трассы Р-22 «Каспий». На московской федеральной автодороге в Иловлинском районе столкнулись BMW и большегруз «Ивеко» с полуприцепом. От легковушки почти ничего не осталось. Водитель иномарки погиб, в больницу с места аварии увезли двоих человек сообщили в главке МВД России по Волгоградской области.

- 8 июля 2023 года около 6.30 часов произошло столкновение. Водитель легкового автомобиля скончался, двое его пассажиров доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

Все обстоятельства смертельной трагедии на трассе сейчас выясняют сотрудники ГИДД. По факту ДТП проводят проверку.

Смертельные аварии с приходом лета на трассах региона случаются каждый день. Водителей просят быть предельно острожными.

От иномарки почти ничего не осталось. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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