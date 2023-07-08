На видео попал момент третьего за сутки смертельного ДТП под Волгоградом

Доли секунды до столкновения. Скрин видео

Вечером 8 июля на 579 километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань - Саратов – Волгоград в Дубовском районе столкнулись транзитные Toyota и Datsun. Момент аварии попал на видео с регистратора. Пассажирка одной из иномарок погибла на месте, один взрослый и двое детей в больнице, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП пассажирка Datsun от полученных травм скончалась на месте. Травмы получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних, - рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Дубовском районе.

Это уже третье за сутки смертельное ДТП на волгоградских трассах. Утром в Иловлинском районе погиб водитель BMW, который превратился в груду железа после столкновения с фурой. Днем в Быковском районе погибли трое в аварии с двумя отечественными легковушками. Несколько человек спасают в больницах волгоградские медики.