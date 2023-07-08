До трех выросло число погибших в ДТП с двумя «Ладами» на трассе под Волгоградом

Двое погибли на месте ДТП, один в реанимации. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

До трех человек выросло число погибших в ДТП с двумя «Ладами» на трассе Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Быковском районе. 8 июля в страшной аварии двое скончались на месте, двух женщин и мужчину увезли с места аварии в больницу. Одна из женщин позже скончалась в реанимации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Женщина 1966 года рождения поступила в тяжелом состоянии, несмотря на помощь оказываемую в реанимации, скончалась, - рассказали в облздраве.

Еще одна пострадавшая в ДТП 8 июля женщина 1991 года рождения сейчас в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются волгоградские врачи. Мужчина 1959 года рождения получает помощь медиков в хирургическом отделении, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, это уже второе смертельное ДТП на трассе в Заволжье за сутки. Накануне там разбился санитарный автомобиль, погибли четыре человека. С утра 8 июля еще одна страшная авария, унесшая жизнь водителя BMW, случилась на московской трассе в Иловлинском районе.