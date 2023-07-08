Стали известны подробности и виновник страшной аварии под Волгоградом

В страшной аварии погибли четверо, включая младенца. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Стали известны подробности и предполагаемый виновник страшной аварии на трассе «Р-229» «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» в Быковском районе, в которой разбилась санитарная машина и погибли четыре человека. По предварительным данным, на встречку вылетел водитель санитарной «Лада Ларгус», который вез пациентов из Палласовской ЦРБ в больницу Волжского, сообщили в региональном главке МВД.

- 47-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Ларгус» выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099», - рассказали в полиции.

В этой жуткой аварии погиб сам водитель автомобиля медслужбы, 59-летняя пациентка, 26-летний водитель «ВАЗ 21099» и его 7-месячная пассажирка. В реанимации трое - 69-летняя пациентка из санитарной машины, а также 41-летняя и 19-летняя пассажирки «ВАЗа».