Платные парковки могут появиться по всей Волгоградской области

Платные парковки могут появиться не только в Волгограде, но и по области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появление платных парковок в Волгограде выглядит уже неизбежным. Более того, вслед за областным центром стоянки, за которые придется платить, ожидаются и в районах. 28 июня на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы рассмотрели законопроект о регулировании вопросов организации платных автопарковок в регионе. Документ после принятия позволит органам местного самоуправления вводить их в районах области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Уточняется, что перед тем, как вводить платные парковки, чиновники в муниципалитетах должны выяснить мнение жителей по этому вопросу. Депутаты уверены, что стоянки, за которые нужно раскошелится, актуальные из-за большой загруженности дорог. Серьезные пробки образуются в Волгограде и Волжском, но и в других городах региона чиновники не против появления платных парковок.

- Получены положительные заключения органов местного самоуправления городских округов Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово и Совета муниципальных образований Волгоградской области, - заявил депутат регионального парламента Руслан Шарифов.

Законопроект предусматривает, что за платные парковки нужно будет платить не всегда. Такие стоянки будут бесплатными в выходные и праздничные дни, а также в будни с 20.00 до 8.00. Еще бесплатными будут первые 15 минут с момента въезда. Будут и льготные категории водителей.

Напомним, мэрия Волгограда обратилась в городскую думу с вопросом введения платных парковок в областном центре. Был подготовлен проект закона, который также внесли в региональный парламент, чтобы организовать платные парковки в муниципалитетах. Документ был серьезно скорректирован. После принятия закона мэрия Волгограда будет самостоятельно определять места для платных стоянок.