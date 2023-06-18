Закон о платных парковках в Волгограде рассмотрят в облдуме

Платные парковки вслед за другими городами появятся и в Волгограде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Платные парковки на улицах Волгограда совсем скоро станут реальностью. Из профильного комитета на рассмотрение в облдуму поступил проект о внесении изменений в закон «Об отдельных вопросах в сфере организации дорожного движения на территории Волгоградской области». Документ устанавливает категории автомобилистов, которые смогут бесплатно ставить машину на платных парковках, и время, когда за стоянку придется платить, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Когда придется платить за парковку на улицах Волгограда

В статье «Особенности организации платных парковок» говорится, что не платить за платные парковки в Волгограде можно будет в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в будни с 20.00 до 8.00.

В пояснительной записке депутаты мотивируют свое решение тем, что в Волгограде большинство социальных объектов сосредоточены в центре. Улицы узкие, утром и вечером в будни постоянные пробки. Проведенные по инициативе администрации Волгограда исследования показали, что утром в будний день парковки в центре загружены на 33%, днем и вечером – на 70%, а к 20.00 снова на 42%. В выходные занято до 45% мест.

- Учитывая, что спрос на парковочные места в выходные дни и в ночное время снижается, а также в целях соблюдения интересов жителей многоквартирных домов, которые могут использовать данное парковочное пространство в нерабочее время, время бесплатного пользования парковками предлагается дополнить выходными днями и периодом с 20 до 8 часов в будние дни, - поясняют разработчики законопроекта.

Ссылаются депутаты и на опыт уже прошедших этот путь Казани, Воронежа, Перми Белгорода, Рязани, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

Также бесплатными будут первые 15 минут стоянки возле спортивных объектов, детсадов, школ, больниц и поликлиник, учреждений культуры, МФЦ и органов власти. Территории, отмежеванные за МКД, под платные парковки не отдадут.

Кто в Волгограде сможет припарковать авто на платной парковке бесплатно

Право бесплатной стоянки депутаты хотят предоставить ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидам I, II групп и машинам, перевозящим инвалидов и (или) детей-инвалидов, многодетным родителям, участникам СВО и водителям, перевозящим родителей и детей погибших бойцов. Если у таковых несколько автомобилей, то в реестр льготников внесут лишь один из них. Также не будут платить за парковку на улицах Волгограда владельцы электромобилей. Льготные категории транспорта занесут в специальный реестр по заявлению владельца. Исключение – автомобили инвалидов, они попадут в списки автоматически.

Тем временем, документ об организации единого парковочного пространства в Волгограде сейчас рассматривают депутаты гордумы. Также власти решили строже наказывать тех, кто ездит и паркуется в зеленой зоне, увеличив штрафы в 2.5 раза.