В Волгограде появятся платные парковки на улицах

Пока на той же улице Чуйкова можно припарковаться бесплатно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вопрос о введении на улицах Волгограда платных парковок внесла на рассмотрение депутатов гордумы администрация города. 16 июня парламентарии из профильного комитета рассмотрят проект решения об утверждении Порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, сообщили в Волгоградской городской Думе.

- В соответствии с документом администрация города наделяется полномочиями по организации деятельности по созданию и функционирования парковок, – рассказали в гордуме.

Платные парковки на дорогах есть в той же столице. В Волгограде их раньше никогда не было, но вскоре они однозначно появятся. После того, как городские власти заявили о таком решении, документ крутили-вертели юристы и прокуратура. В итоге проект серьезно скорректировали.

Так, в городе хотят создать парковки общего пользования и платные парковки. Главное при их создании - отсутствие помех для участников дорожного движения и отсутствие противоречий с ПДД. Также документ регулирует оборудование и содержание платных парковок. Затрагивает и порядок взимания платы, а также категории льготников, у которых будет скидка или право бесплатной стоянки.

Сколько придется отдать волгоградским автомобилистам за стоянку в таких местах, пока неизвестно. Не определены и конкретные места, где появятся платные парковки.

- Эти вопросы будут регулироваться администрацией Волгограда отдельными правовыми актами, – рассказали в гордуме.

Напомним, это не единственное новшество, которое ждет волгоградских автомобилистов. Так, власти решили строже наказывать тех, кто ездит и паркуется в зеленой зоне.