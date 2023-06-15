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Общество15 июня 2023 14:25

В Волгограде появятся платные парковки на улицах

Документ об организации единого парковочного пространства рассмотрят депутаты гордумы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пока на той же улице Чуйкова можно припарковаться бесплатно.

Пока на той же улице Чуйкова можно припарковаться бесплатно.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вопрос о введении на улицах Волгограда платных парковок внесла на рассмотрение депутатов гордумы администрация города. 16 июня парламентарии из профильного комитета рассмотрят проект решения об утверждении Порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, сообщили в Волгоградской городской Думе.

- В соответствии с документом администрация города наделяется полномочиями по организации деятельности по созданию и функционирования парковок, – рассказали в гордуме.

Платные парковки на дорогах есть в той же столице. В Волгограде их раньше никогда не было, но вскоре они однозначно появятся. После того, как городские власти заявили о таком решении, документ крутили-вертели юристы и прокуратура. В итоге проект серьезно скорректировали.

Так, в городе хотят создать парковки общего пользования и платные парковки. Главное при их создании - отсутствие помех для участников дорожного движения и отсутствие противоречий с ПДД. Также документ регулирует оборудование и содержание платных парковок. Затрагивает и порядок взимания платы, а также категории льготников, у которых будет скидка или право бесплатной стоянки.

Сколько придется отдать волгоградским автомобилистам за стоянку в таких местах, пока неизвестно. Не определены и конкретные места, где появятся платные парковки.

- Эти вопросы будут регулироваться администрацией Волгограда отдельными правовыми актами, – рассказали в гордуме.

Напомним, это не единственное новшество, которое ждет волгоградских автомобилистов. Так, власти решили строже наказывать тех, кто ездит и паркуется в зеленой зоне.

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