Крупную коммунальную аварию устраняют в Волгограде в Дзержинском районе

На Ангарском тоже идут раскопки. Фото: КВ

В субботу, 24 июня, в Дзержинском районе Волгограда прорвало магистральную трубу с холодной водой. Вода хлестала рекой. Грязная мутная жижа затопила проезжую часть и тротуары на пересечении проспекта Жукова и улицы Джаныбековской. Бригады «Концессий» пытаются ликвидировать коммунальный коллапс с минимумом неудобств для жителей, сообщили в компании.

- Для минимизации зоны отключения выполняется переключение абонентов, рассказали в «Концессиях».

Тем временем, перекопали все и на Ангарском. Там восстанавливают коллектор диаметром 100 мм на Ангарской, 89, который повредили при строительстве дороги и переносе коммуникаций. К счастью, здесь воду волгоградцам отключать не стали.