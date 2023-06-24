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НовостиНедвижимость24 июня 2023 15:03

Крупную коммунальную аварию устраняют в Волгограде в Дзержинском районе

На Джаныбековской прорвало трубу, на Ангарском - коллектор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На Ангарском тоже идут раскопки. Фото: КВ

На Ангарском тоже идут раскопки. Фото: КВ

В субботу, 24 июня, в Дзержинском районе Волгограда прорвало магистральную трубу с холодной водой. Вода хлестала рекой. Грязная мутная жижа затопила проезжую часть и тротуары на пересечении проспекта Жукова и улицы Джаныбековской. Бригады «Концессий» пытаются ликвидировать коммунальный коллапс с минимумом неудобств для жителей, сообщили в компании.

- Для минимизации зоны отключения выполняется переключение абонентов, рассказали в «Концессиях».

Тем временем, перекопали все и на Ангарском. Там восстанавливают коллектор диаметром 100 мм на Ангарской, 89, который повредили при строительстве дороги и переносе коммуникаций. К счастью, здесь воду волгоградцам отключать не стали.