В Волгограде из-за штормового ветра салют на День России перенесли на 17 июня

Салют прогремит в Волгограде 17 июня. Фото: Кирилл ПЕНКИН

В День России, 12 июня 2023 года, в ЦПКиО Волгограда должен был прогреметь салют в честь праздника. Но фейерверк решили отменить из-за соображений безопасности. Помешал штормовой ветер, который рвет провода и ломает деревья уже вторые сутки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Центральном парке культуры и отдыха.

- Фейерверк мы вынуждены перенести в связи с погодными условиями на субботу. Порывы ветра в несколько раз превышают допустимую норму, поэтому сегодня его не будет. Ждем вас в 22 часа 17 июня, – рассказали в парке.

Трехминутное зрелище обещают необыкновенной красоты. А пока в ЦПКиО праздничный день завершает дискотека.

Напомним, с утра в парке пронесли 100-метровый триколор. Еще один флаг из тысяч лент подняли в небо над Центральной набережной, где проходил фестиваль «Блогеры России». Посмотреть выступление певицы Нюши и известных блогеров пришли тысячи волгоградцев (фоторепортаж, видео).