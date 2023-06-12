В Волгограде День России 12 июня отметят флешмобом и концертами

В парке развернули стометровый триколор. Фото: ЦПКиО

В Волгограде День России 12 июня 2023 года отметят флешмобами и концертами. Главными площадками праздника станут Центральная набережная, где с 12 до 17 часов пройдет фестиваль «Блогеры России» со звездными гостями, и ЦПКиО. Завершится день праздничным салютом.

В ЦПКиО Волгограда праздничные мероприятия в День России 12 июня 2023 открыл концерт и флешмоб – по парку пронесли 100-метровый триколор. В 14.00 у свадебной карусели для горожан споет Наиля Парубочая, возле колеса обозрения - Станислав Волошин. Концерт на главной сцене представят местные коллективы. В 16 часов праздник продолжит пенная детская дискотека. В 17.30 будут зажигать чирлидеры, а после на сцену выйдут студия «Джем» и участница «Голоса» Наталия Бутусова. В 20 часов в ЦПКиО начнется дискотека с Dj Dark, в финале небо раскрасит праздничный фейерверк. Начнется салют на День России 2023 в Волгограде в 22.00.

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