Флаг России из нескольких тысяч ленточек подняли в Волгограде 12 июня

Над созданием флага работали сами волгоградцы и гости города Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня,12 июня, в Волгограде на нижней террасе набережной прошла необычная акция. Огромный флаг, состоящий из тысячи белых, синих и красных ленточек поднялся над площадкой "Фестиваля блогеров".

Поучаствовать в создании триколора могли все гости фестиваля - волонтеры-помогаторы выдавали всем пришедшим белые, синие и красные атласные ленты, которые волгоградцы и гости города привязывали к конструкции.

На ветру вся конструкция «ожила» - флаг стал красиво развиваться над головами участников фестиваля. Под ним волгоградцы и гости города смогли сделать яркие и запоминающиеся фото.

Напомним, что утром, 12 июня, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда пронесли флаг протяженностью 100 метров.