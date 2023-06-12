Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2023 17:45

Флаг России из нескольких тысяч ленточек подняли в Волгограде 12 июня

Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Над созданием флага работали сами волгоградцы и гости города

Над созданием флага работали сами волгоградцы и гости города

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня,12 июня, в Волгограде на нижней террасе набережной прошла необычная акция. Огромный флаг, состоящий из тысячи белых, синих и красных ленточек поднялся над площадкой "Фестиваля блогеров".

Поучаствовать в создании триколора могли все гости фестиваля - волонтеры-помогаторы выдавали всем пришедшим белые, синие и красные атласные ленты, которые волгоградцы и гости города привязывали к конструкции.

На ветру вся конструкция «ожила» - флаг стал красиво развиваться над головами участников фестиваля. Под ним волгоградцы и гости города смогли сделать яркие и запоминающиеся фото.

Напомним, что утром, 12 июня, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда пронесли флаг протяженностью 100 метров.