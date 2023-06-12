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Общество12 июня 2023 13:04

Певица Нюша и блогеры зажигают в центре Волгограда

Фоторепортаж с фестиваля Блогеры России в Волгограде 12 июня 2023 года
Авторы (2):
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фестиваль собрал сотни волгоградцев на набережной.

Фестиваль собрал сотни волгоградцев на набережной.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Волгоград стал одним из пяти городов страны, где 12 июня 2023 года в День России проходит Всероссийский фестиваль «Блогеры России». Событие собрало сотни горожан на нижней террасе Центральной набережной. Посмотреть на своих кумиров и не только пришло довольно много молодежи, сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru. Предлагаем посмотреть фоторепортаж с главного события праздничного дня в Волгограде.

Нюша спела перед волгоградцами.

Нюша спела перед волгоградцами.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Нюша спела перед волгоградцами.

Нюша спела перед волгоградцами.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Нюша спела перед волгоградцами.

Нюша спела перед волгоградцами.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Нюша спела перед волгоградцами.

Нюша спела перед волгоградцами.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Нюша спела перед волгоградцами.

Нюша спела перед волгоградцами.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сцене фестиваля «Блогеры России» в Волгограде выступили известные блогеры Роман Каграманов и Тима Акимов, Саша Головченко - лауреат детского Евровидения 2007 года. Певица Нюша появилась перед волгоградцами в мини шортах и сапогах. Ее поразила волгоградская жара. Эх, не застала она по-настоящему жарких дней на Волге. Но на фестивале было действительно горячо.

Куда меньше людей собралось на верхней террасе набережной у фонтана «Искусство», где выступают местные коллективы.

Из воздушных лент плетут огромный триколор.

Из воздушных лент плетут огромный триколор.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Флаг взмоет в небо.

Флаг взмоет в небо.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Нюша на сцене.

Нюша на сцене.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Помогаторы.

Помогаторы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Триколор был в этот день везде.

Триколор был в этот день везде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На фестивале жарко.

На фестивале жарко.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На верхней террасе тоже концерт.

На верхней террасе тоже концерт.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские коллективы сегодня нарасхват.

Волгоградские коллективы сегодня нарасхват.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всюду флаги страны.

Всюду флаги страны.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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