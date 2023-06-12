Певица Нюша и блогеры зажигают в центре Волгограда

Фестиваль собрал сотни волгоградцев на набережной.
Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоград стал одним из пяти городов страны, где 12 июня 2023 года в День России проходит Всероссийский фестиваль «Блогеры России». Событие собрало сотни горожан на нижней террасе Центральной набережной. Посмотреть на своих кумиров и не только пришло довольно много молодежи, сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru. Предлагаем посмотреть фоторепортаж с главного события праздничного дня в Волгограде.
Нюша спела перед волгоградцами.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Нюша спела перед волгоградцами.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Нюша спела перед волгоградцами.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Нюша спела перед волгоградцами.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Нюша спела перед волгоградцами.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На сцене фестиваля «Блогеры России» в Волгограде выступили известные блогеры Роман Каграманов и Тима Акимов, Саша Головченко - лауреат детского Евровидения 2007 года. Певица Нюша появилась перед волгоградцами в мини шортах и сапогах. Ее поразила волгоградская жара. Эх, не застала она по-настоящему жарких дней на Волге. Но на фестивале было действительно горячо.
Куда меньше людей собралось на верхней террасе набережной у фонтана «Искусство», где выступают местные коллективы.
Из воздушных лент плетут огромный триколор.
Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Флаг взмоет в небо.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Нюша на сцене.
Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Помогаторы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Триколор был в этот день везде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На фестивале жарко.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На верхней террасе тоже концерт.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградские коллективы сегодня нарасхват.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Всюду флаги страны.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ