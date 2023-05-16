На поселок под Волгоградом 16 мая обрушился град

Фото: Ольга Соколенко

Погода снова испытывает на прочность жителей Волгограда и области. Днем 16 мая пошел ливень с грозой, а местами выпал град. Льдинки размером с крупный горох засыпали рабочий поселок Городище. Местные жители запечатлели сильный град на фото и видео.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru жители Городище, град начался до полудня. Люди переживают за свои огороды и рассаду. Гнев небесной канцелярии может погубить урожай дачников и жителей частного сектора.

Отметим, на днях град шел и в Волгограде. В понедельник в областном центре прошел ливень, который образовал огромные лужи. А после дождя вышла двойная радуга.