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НовостиОбщество15 мая 2023 15:17

В Волгограде ливень и грозу сняли на видео

Днем 15 мая дождь менее чем за час затопил улицы города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Днем в Волгограде дороги превратились в реки

Днем в Волгограде дороги превратились в реки

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На Волгоград днем 15 мая обрушился ливень с грозой – такие погодные условия прогнозировали синоптики. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, сильный весенний дождь сопровождался молнией и раскатами грома. Жители Волгограда запечатлели разгул стихии на видео.

Дождь хоть и был сильным, лил он не больше часа. Тем не менее, на многих тротуарах и дорогах Волгограда образовались огромные лужи и реки. Некоторым горожан не удалось добраться до дома, не намочив ноги. Ливневки не справились с количеством выпавших осадков.

После ливня и грозы в понедельник в небе над Волгоградом появилась редкая двойная радуга.