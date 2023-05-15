В Волгограде ливень и грозу сняли на видео

Днем в Волгограде дороги превратились в реки Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На Волгоград днем 15 мая обрушился ливень с грозой – такие погодные условия прогнозировали синоптики. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, сильный весенний дождь сопровождался молнией и раскатами грома. Жители Волгограда запечатлели разгул стихии на видео.

Дождь хоть и был сильным, лил он не больше часа. Тем не менее, на многих тротуарах и дорогах Волгограда образовались огромные лужи и реки. Некоторым горожан не удалось добраться до дома, не намочив ноги. Ливневки не справились с количеством выпавших осадков.

После ливня и грозы в понедельник в небе над Волгоградом появилась редкая двойная радуга.