Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 14:58

В двух районах Волгограда 6 мая выпал град

Фото и видео майского града делятся жители Тракторозаводского и Ворошиловского районов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде прошел дождь с градом.

В Волгограде прошел дождь с градом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 6 мая в Волгограде ливанул дождь, разразилась гроза. Ливень застали жители всего города, а в двух районах прошел град. Фото и видео майского града сегодня делятся жители Тракторозаводского и Ворошиловского районов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Если в Ворошиловском районе обитатели областного центра успели запечатлеть только мелкие льдинки града, который прошел вместе с дождем, то на Тракторном град был уже более крупный. Но большинство волгоградцев все же этого неприятного и губительного для цветущих растений и автомобилей природного явления не заметили.