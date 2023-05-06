В двух районах Волгограда 6 мая выпал град

В Волгограде прошел дождь с градом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 6 мая в Волгограде ливанул дождь, разразилась гроза. Ливень застали жители всего города, а в двух районах прошел град. Фото и видео майского града сегодня делятся жители Тракторозаводского и Ворошиловского районов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Если в Ворошиловском районе обитатели областного центра успели запечатлеть только мелкие льдинки града, который прошел вместе с дождем, то на Тракторном град был уже более крупный. Но большинство волгоградцев все же этого неприятного и губительного для цветущих растений и автомобилей природного явления не заметили.