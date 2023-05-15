В Волгограде после майского дождя вышла двойная радуга

Фото: Станислав Симохин

Жители Волгограда 15 мая 2023 года смогли увидеть редкое природное явление. В небе появилась двойная радуга, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Она вышла после ливня и грозы, горожане принялись фотографировать разноцветье в небе и публиковать кадры в социальных сетях.

Фото: Станислав Симохин

В понедельник погода в Волгограде менялась неоднократно. С утра светило солнце, повышая температуру воздуха. Но к обеду похолодало, небо нахмурилось, с появлением туч начался сильный дождь с громом и молниями. Теперь же снова распогодилось и из-за облаков выглянуло солнце.

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в городе в ночь на вторник будет без осадков, днем 16 мая небольшой дождь и гроза. Северный ветер подует со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров в ночные часы будут показывать +9...+11º, завтра днем +18...+20º.