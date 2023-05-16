Волгоградская область оказалась в третьем десятке в стране по социально-экономическому положению

Волгоградская область поднялась в рейтинге социально-экономического положения Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России определили социально-экономическое положение регионов по итогам 2022 года. Волгоградская область в рейтинге расположилась в третьем десятке, заняв 29 место. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на РИА Рейтинг.

При подготовке рейтинга учитывались различные показатели. В частности, анализировались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, отношение доходов жителей к стоимости товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни. Волгоградская область по всем аспектам набрала 47,559 балла. Например, у лидера – Москвы - 89,671 балла, у занявшего второе место Санкт-Петербурга – 86,077 балла, Татарстан на третьей строчке рейтинга имеет 80,123 балла. Среди регионов Южного федерального округа наивысший балл у Краснодарского края – 67,148, что позволило ему в общем рейтинге занять восьмое место. Зато Калмыкия оказалась на 84 строчке с 13,836 баллами.

Волгоградская область за год улучшила свое социально-экономическое положение. По итогам 2022 года она занимала в подобном рейтинге 36 место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгоградской области за чертой бедности оказалось более 200 тыс. человек (подробности)

Волгоградцы стали чаще жениться и реже рожать. Смертность снизилась на 17,9% (подробности)

У трети жителей Волгограда нет денег на отпуск (подробности)