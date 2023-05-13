Волгоградцы стали чаще жениться и реже рожать. Смертность снизилась на 17,9%

Количество браков в марте 2023 года выросло на 22,9%. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Убыль населения по естественным причинам в Волгоградской области в январе – марте составила 4200 человек. В первом квартале 2023 года в регионе родился 4151 малыш. Рождаемость по сравнению с прошлым годом упала на 6,8%. При этом смертность снизилась на 17,9% - в регионе с января по март похоронили 8351 человека. Это не считая тех, кто уехал в другие регионы в поисках лучшей жизни. Смертность превысила рождаемость более, чем в два раза. Такие данные опубликовал Росстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Жениться в начале года волгоградцы стали на 5,3% чаще. За три месяца в регионе было 2114 свадеб. Разводились тоже больше. Расстались за то же время 2441 семьи. Цифры выросли на 4,7%.

Если взять демографическую статистику за март, то в первом весеннем месяце в Волгоградской области появились на свет 1416 малышей – на 10,8% меньше, чем за тот же период годом ранее. Умерли за то же время 2918 человек, в том числе трое младенцев. По сравнению с ковидным 2022-м смертность упала на 18,7%. Естественная убыль населения составила 1502 человека. Годом ранее в марте регион не досчитался 2013 жителей.

Зато количество браков в марте 2023 года выросло на 22,9%. В регионе за месяц появилось 837 новых семей. Разводов, увы, оказалось больше – распались 902 пары. Но это на 6,2% меньше, чем за март 2022-го.