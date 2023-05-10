В Волгоградской области за чертой бедности оказалось более 200 тыс. человек

Однако ситуация стала уже в разы лучше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заплата 200 тысяч жителей Волгоградской области за 2022 год оставляет желать лучшего - их доходы ниже прожиточного минимума. К такому выводу пришли аналитики Росстата, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В 2022 году в регионе насчитывалось 235,2 тысячи жителей, находящихся за чертой бедности. Но, несмотря на ситуацию, это самая минимальная цифра за последние десять лет. Так, в 2013 году на мизерную зарплату выживало 334,6 тысячи жителей и до 2016 года количество нищих в регионе продолжало только расти.

Положительная тенденция наметилась только к 2017 году – тогда количество нищего населения снизилось до 344,8 тысячи, в 2018 – до 337,4 тысячи, в 2019 – до 323,8, в 2020 году наконец удалось перешагнуть отметку в 300 тысяч - 296,9 и наконец в 2021 – 278,7 тысячи жителей области.

Стоит напомнить, что размер прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области на данный момент составляет 12 363 рублей.