У трети жителей Волгограда нет денег на отпуск

У каждого третьего волгоградца нет возможности уехать в отпуск Фото: Екатерина СИМОХИНА

В очередной раз Волгоград прославился с не лучшей стороны в плане доходов жителей. Треть горожан не может себе позволить съездить куда-нибудь в отпуск. У 32% жителей города-героя для этого не хватает денег. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали специалисты сервиса SuperJob.

В среднем волгоградцы, которые все-таки собираются отдохнуть в отпуске, на путешествие готовы потратить 35 тысяч рублей – это на одного человека на 7 дней. Данное число ниже среднего по стране. При этом жители Волгограда считают, что на идеальный недельный отпуск на человека необходимо 153 тысячи рублей.

- Планируя недельный отпуск, среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 46 тысяч рублей на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 157 тысяч рублей на человека, - отметили в SuperJob.

По России нет денег на отпуск у 30% жителей. А больше всего на отдых могут себе позволить москвичи – в среднем 55 тысяч рублей, красноярцы – 50 тысяч рублей, екатеринбуржцы – 48 тысяч рублей.

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