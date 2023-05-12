В пойме пробка на 11 км: движение на дорогах Волгограда в пятницу буквально встало

Волгоград утром в пятницу встал в огромных пробках. Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Час пик на дорогах Волгограда обычно бывает с восьми до девяти утра. Но 12 мая движение затруднено уже тогда, когда почти все должны были доехать до работы или учебы. В 9.30 заторы в Волгограде оцениваются в 8 баллов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки». Сложная обстановка на Волжской ГЭС и Волго-Ахтубинской пойме.

Кадр с сайта "Яндекс.Пробки"

Пробки на ГЭС будут в течение ближайших двух недель из-за введенного реверсивного движения в связи с ремонтом. 12 мая затор со стороны Волжского составляет почти 3 километра, со стороны Спартановки – 4,5 километра. Наверняка многие волжане решили добраться в областной центр через трассу в Волго-Ахтубинской пойме, но и она в пятницу буквально встала. Пробка растянулась почти от Киляковки до Бурковского – это 11 километров.

Кадр с сайта "Яндекс.Пробки"

Есть проблемные участки и в самом Волгограде. На Второй продольной затор из-за ДТП от Мамаева кургана до проспекта Металлургов, на этом участке машины стоят и на улице Землячки. Из-за ремонта на улице Рабоче-Крестьянской большой затор в обе стороны - от улицы Огарева до улицы Авиаторской и от Баррикадной до КИМ. В Ворошиловском районе машины еле едут на улицах Козловской, Череповецкой в сторону центра, Новоузенской. В Красноармейском районе уже не первый месяц огромный затор образуется на улице Довженко.