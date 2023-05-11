На Волжской ГЭС до часа пик образовались многокилометровые пробки

На ГЭС образовались гигантские пробки с двух сторон. Фото: Архив "КП". Фото: Эдуард Пальгунов

На Волжской ГЭС 11 мая стартовал ремонт дороги в районе шлюзов. Из-за работ было введено реверсивное движение, из-за чего днем в четверг на плотине образовался дорожный коллапс. До наступления часа пик на ГЭС со стороны Волгограда и Волжского – гигантские пробки, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки».

Кадр с сайта "Яндекс.Пробки"

Затор со стороны Волгограда растянулся почти на 5,5 километра. Машины стоят в пробке, которая заканчивается практически на перекрестке улицы Николая Отрады с улицей Кастерина. Не многим лучше ситуация со стороны Волжского. Там длина затора до шлюзов – 2,5 километра.

Из-за коллапса на ГЭС пробки в Волгограде в 17.00 оцениваются в 8 баллов. По прогнозу, к вечеру они могут увеличиться до 9 баллов из 10 возможных.