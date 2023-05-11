На мосту через ГЭС в Волгограде снова будут ремонтировать асфальт

ФОТО: администрация г.Волжского

На мосту, соединяющем Волгоград и Волжский, снова стартовал ремонт. В связи с этим в районе шлюзов на площади 2200 квадратных метров, будет введено реверсивное движение. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединение «Дороги Волгоградской области».

Ремонт дороги является плановым и продлится около двух недель, все это время на небольшом участке будет действовать реверсивное движение, которое уже вводили во время масштабной реконструкции в 2019-2021 годах. Тогда многие водители жаловались на неудобство и могли простоять в пробке несколько часов. Вероятно, тоже самое будет на мосту ГЭС и в ближайшие 2 недели.