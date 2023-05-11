Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 7:05

На мосту через ГЭС в Волгограде снова будут ремонтировать асфальт

На трассе вводят реверсивное движение
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: администрация г.Волжского

ФОТО: администрация г.Волжского

На мосту, соединяющем Волгоград и Волжский, снова стартовал ремонт. В связи с этим в районе шлюзов на площади 2200 квадратных метров, будет введено реверсивное движение. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединение «Дороги Волгоградской области».

Ремонт дороги является плановым и продлится около двух недель, все это время на небольшом участке будет действовать реверсивное движение, которое уже вводили во время масштабной реконструкции в 2019-2021 годах. Тогда многие водители жаловались на неудобство и могли простоять в пробке несколько часов. Вероятно, тоже самое будет на мосту ГЭС и в ближайшие 2 недели.