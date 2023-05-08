Волгоград отмечает 58-ю годовщину присвоения статуса «город-герой»

Волгоград долгое время назывался городом-героем лишь номинально Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы, Волгоград празднует значимую дату - 58-ю годовщину со дня присвоения городу особого статуса «город-герой». Это почетное звание было присвоено городу Указом Президиума Верховного Совета СССР. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru пресс-служба мэрии города.

Вместе с почетным статусом Волгоград также получил орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Стоит отметить, что почетного звания «город-герой» удостаивались те города, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество при защите Родины в период Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Напомним, что понятие «город-герой» несколько лет было лишь фигурой речи. Впервые его применили журналисты газеты «Правда» в публикации 1942 года, рассказывая о том., что Президиум Верховного Совета СССР учредил медали за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Севастополя.