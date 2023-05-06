Куда сходить 7 мая 2023 в Волгограде: гриль фест, салют, световое шоу

Свет Победы будет сиять сразу в двух местах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 7 мая года начнут масштабно отмечать День Победы. В программе мероприятий на праздник будет и гриль фест с кулинарными мастер-классами, и концерты на набережной, и салют, и световое шоу на Мамаевом кургане и на Центральной набережной. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить 7 мая 2023 года в Волгограде и что будет интересного.

В ЦПКиО Волгограда 7 мая 2023 года с 9 утра начнутся концерты, в 11 часов футбольных болельщиков на автограф-сессию приглашают игроки «Ротора». С полудня до ночи развернутся площадки Гриль фестиваля. В программе мероприятий - концерты, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых.

На нижней террасе Центральной набережной Волгограда с 11 утра будет идти концерт. В 20.00 клавишник Ярослав Альбов выступит на базарной площади на центральном рынке.

Главные события 7 мая 2023 года в Волгограде развернутся на Центральной набережной, где стоит бронекатер БК-31 в стеклянном саркофаге, и на Мамаевом кургане. Там все будет переливаться светом и лазерными лучами. Световое шоу на БК-31 покажут в этот день пять раз каждые полчаса с 20.30 до 22.30, на Мамаевом кургане в Волгограде 7 мая 2023 будет три сеанса по 15 минут - в 21, 22 и 23 часа. При этом в 22.00 здесь начнется салют. А лазерные и световые проекции на монументы будут идти без перерыва весь вечер, как это было на Аллее Героев 2 февраля в дни 80-летия Сталинградской победы.

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