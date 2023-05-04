Центр Волгограда 4 мая перекрыли из-за репетиции парада

К площади будет не проехать до вечера. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда с раннего утра 4 мая 2023 года снова перекрыли дороги из-за второй вечерней репетиции парада Победы. Движение транспорта по площади Павших Борцов, улице Мира и прилегающих к ним участках улиц Гоголя и Володарского, улицы Ленина и Аллеи Героев будет закрыто до 21.00, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Учтите, что улица Мира будет недоступна автомобилистам до самого планетария. Перекрыли ее на всем протяжении от улицы Краснознаменской до Гагарина. Такие же перекрытия дорог в Волгограде введут с вечера 6 мая до 14 часов 7 мая на время проведения генеральной репетиции парада, который волгоградцы увидят 9 мая 2023 года.

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