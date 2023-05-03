В Волгограде в честь Дня Победы прогремят «Выстрелы памяти»

"Выстрел памяти" прогремит на Мамаевом кургане Фото: Игорь БУГАЕВ

В рамках празднования 78-летия Великой Победы в Волгограде снова можно будет услышать «Выстрелы Памяти». По традиции артиллеристы дадут залпы из орудий времен Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане. «Выстрелы памяти» прозвучат 8 и 9 мая 2023 года в 12.00. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В Волгограде уже не первый год в памятные военные даты тишину на главной высоте России нарушают артиллерийские залпы. Впервые акция состоялась 2 февраля 2020 года. Военные салютуют из пушек «ЗИС-3» на южном склоне Мамаева кургана.

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