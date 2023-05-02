В Волгограде прошла первая репетиция Парада Победы-2023 - фото

Первая сборная репетиция в месте проведения военного парада прошла вечером Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня вечером, 2 мая, в Волгограде на площади Павших Борцов прошла первая репетиция Парада, посвященного 78-й годовщине победы Советской Армии над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с первого прогона Парада Победы-2023. Всего волгоградцы увидят три репетиции парада. Вторая пройдет вечером 4 мая в 18.00, генеральная репетиция состоится 7 мая в 10.00.

Военный оркестр - обязательные участники каждого Парада Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не обходится парад и без барабанщиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники парада внешне не показывали свое волнение Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На репетиции парада, чеканя шаг, прошли барабанщицы, рота почетного караула, военнослужащие Южного военного округа, курсанты и сотрудники МВД и МЧС, кадеты, участники военно-патриотических клубов.

Поддержать участников пришли их родные и близкие Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не обошелся парад и без марширующих красавиц в исторической форме Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Без потерянной туфельки не обошлось. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На репетиции не без вопросов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты МЧС. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Репетиция парада. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все должно быть идеально. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И техника должна блистать. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И улыбки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И обязательно фото на память. Фото: Геннадий БИСЕНОВ