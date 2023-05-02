В Волгограде прошла первая репетиция Парада Победы-2023 - фото

Первая сборная репетиция в месте проведения военного парада прошла вечером
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Сегодня вечером, 2 мая, в Волгограде на площади Павших Борцов прошла первая репетиция Парада, посвященного 78-й годовщине победы Советской Армии над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с первого прогона Парада Победы-2023. Всего волгоградцы увидят три репетиции парада. Вторая пройдет вечером 4 мая в 18.00, генеральная репетиция состоится 7 мая в 10.00.
Военный оркестр - обязательные участники каждого Парада Победы
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Не обходится парад и без барабанщиков
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Участники парада внешне не показывали свое волнение
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На репетиции парада, чеканя шаг, прошли барабанщицы, рота почетного караула, военнослужащие Южного военного округа, курсанты и сотрудники МВД и МЧС, кадеты, участники военно-патриотических клубов.
Поддержать участников пришли их родные и близкие
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Не обошелся парад и без марширующих красавиц в исторической форме
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Без потерянной туфельки не обошлось.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На репетиции не без вопросов.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Парадные расчеты МЧС.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Репетиция парада.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Все должно быть идеально.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И техника должна блистать.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И улыбки.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И обязательно фото на память.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Эмоции захлестывают.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ