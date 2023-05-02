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Общество2 мая 2023 19:20

В Волгограде прошла первая репетиция Парада Победы-2023 - фото

В Волгограде пройдут три репетиции Парада Победы-2023
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Первая сборная репетиция в месте проведения военного парада прошла вечером

Первая сборная репетиция в месте проведения военного парада прошла вечером

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня вечером, 2 мая, в Волгограде на площади Павших Борцов прошла первая репетиция Парада, посвященного 78-й годовщине победы Советской Армии над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с первого прогона Парада Победы-2023. Всего волгоградцы увидят три репетиции парада. Вторая пройдет вечером 4 мая в 18.00, генеральная репетиция состоится 7 мая в 10.00.

Военный оркестр - обязательные участники каждого Парада Победы

Военный оркестр - обязательные участники каждого Парада Победы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не обходится парад и без барабанщиков

Не обходится парад и без барабанщиков

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники парада внешне не показывали свое волнение

Участники парада внешне не показывали свое волнение

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На репетиции парада, чеканя шаг, прошли барабанщицы, рота почетного караула, военнослужащие Южного военного округа, курсанты и сотрудники МВД и МЧС, кадеты, участники военно-патриотических клубов.

Поддержать участников пришли их родные и близкие

Поддержать участников пришли их родные и близкие

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не обошелся парад и без марширующих красавиц в исторической форме

Не обошелся парад и без марширующих красавиц в исторической форме

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Без потерянной туфельки не обошлось.

Без потерянной туфельки не обошлось.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На репетиции не без вопросов.

На репетиции не без вопросов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадные расчеты МЧС.

Парадные расчеты МЧС.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Репетиция парада.

Репетиция парада.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все должно быть идеально.

Все должно быть идеально.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И техника должна блистать.

И техника должна блистать.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И улыбки.

И улыбки.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И обязательно фото на память.

И обязательно фото на память.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Эмоции захлестывают.

Эмоции захлестывают.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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