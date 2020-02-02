На Мамаевом кургане прогремел «Выстрел памяти»

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:52:11+03:00

Перед этим на Мамаевом кургане пушки говорили 19 ноября - в честь начала контрнаступления под Сталинградом. Фото: пресс-служба ЮВО

Артиллеристы впервые палили из пушек на главной высоте в честь победы в Сталинградской битве

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В Волгограде в последнее время появилась новая традиция. В памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, в городе герое раздается «Выстрел памяти». 2 февраля 2020 года артиллеристы ЮВО впервые дали торжественный залп на Мамаевом кургане в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве. «Выстрел памяти» прогремел ровно в полдень по волгоградскому времени на южном склоне главной высоты России.

- Выстрел был произведен двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой отечественной войны, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

А спустя час митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужил литию в память о погибших в храме Всех Святых на Мамаевом кургане.

Напомним, в прошлом году возникла идея сделать полуденный «Выстрел памяти» ежедневной традицией, как например, в Петропавловской крепости. Но общественность эту идею не поддержала.

Вечером в Волгограде небо над Волгой раскрасит праздничный фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU