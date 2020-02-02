На Мамаевом кургане прогремел «Выстрел памяти»
В Волгограде в последнее время появилась новая традиция. В памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, в городе герое раздается «Выстрел памяти». 2 февраля 2020 года артиллеристы ЮВО впервые дали торжественный залп на Мамаевом кургане в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве. «Выстрел памяти» прогремел ровно в полдень по волгоградскому времени на южном склоне главной высоты России.
- Выстрел был произведен двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой отечественной войны, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.
А спустя час митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужил литию в память о погибших в храме Всех Святых на Мамаевом кургане.
Напомним, в прошлом году возникла идея сделать полуденный «Выстрел памяти» ежедневной традицией, как например, в Петропавловской крепости. Но общественность эту идею не поддержала.
Вечером в Волгограде небо над Волгой раскрасит праздничный фейерверк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
10 знаковых дней Сталинградской битвы
Вспоминаем главные вехи Сталинградской битвы от начала и до победы. Победы, которая изменила ход войны. Победы, которая стоила очень дорого (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU