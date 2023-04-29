Волгоградские депутаты поддержали федеральный законопроект об обращении с бездомными собаками

Регионы могут получить право самим определять порядок обращения с бродячими собаками Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Экологическом совете при Волгоградской областной думе обсудили федеральный законопроект о наделении регионов правом самим определять порядок обращения с бездомными собаками. На разговор были приглашены не только депутаты, но и общественники, зоозащитники, сотрудники приютов для животных, прокуратуры, ученые, эксперты, ветераны. Проект закона подготовила Госдума.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской областной думы, на экосовете было подчеркнуто, что проблема обращения с животными без владельцев актуальна для большинства краев и областей нашей страны. В Волгоградской области число нападений бездомных собак на людей меньше не становится.

- На протяжении последних лет проблема только усугублялась. В этой ситуации принятие федерального законопроекта, позволяющего субъектам Российской Федерации самостоятельно, с учетом специфики своих территорий, определять порядок обращения с животными без владельцев, позволит по-новому подойти к решению накопившихся вопросов, - рассказала депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева.

Участники Экологического совета поддержали возможное принятие федерального закона. Если он будет утвержден, субъекты страны сами будут решать судьбу бездомных собак, принимая свои порядки. Не исключено, что регионы получат право на усыпление бродячих псов. 3 мая профильный комитет Государственной думы проведет совещание по проекту закона.

Напомним, в Волгоградской области с 1 марта запретили подкармливать бездомных собак в определенных местах, что возмутило зоозащитников.