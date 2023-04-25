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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:20

В Волгограде могут начать усыплять бездомных собак

Расправу над дворнягами планирует разрешить Госдума
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Бездомных собак могут начать усыплять

Бездомных собак могут начать усыплять

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Государственная дума 16 мая может принять в первом чтении законопроект, по которому регионам разрешат усыплять бездомных собак, нападающих на людей. Об этом сообщается в телеграм-канале Волгоградской областной думы со ссылкой на «Известия». Губернаторы и парламенты регионов, в том числе Волгоградской области, смогут сами устанавливать правила обращения с дворнягами.

- Нововведение позволит регионам принимать свои законы, которые с учетом мнения местного населения будут определять судьбу безнадзорных собак, в том числе решать вопрос об их усыплении, - отмечается в сообщении облдумы.

В настоящее время бездомных собак стерилизуют, чипируют и выпускают обратно. Однако меньше покусанных волгоградцев не становится. С 1 марта в Волгоградской области начал действовать приказ комитета ветеринарии, который определил места, где нельзя подкармливать бездомных псов. Документ вызвал немало критики среди зоозащитников, наверняка, еще больше недовольства будет из-за возможного разрешения усыплять собак.