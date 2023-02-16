«Нужно штрафовать владельцев, а не мучить животных»: что волгоградцы думают о новом запрете кормить бездомных собак

В Волгоградской области обитает около 25 тысяч бездомных собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бездомные животные, а точнее, их изобилие на улицах Волгограда и райцентров, вызывают немало споров. Вот и сейчас вокруг «собачьего вопроса» снова накаляются страсти. Комитет ветеринарии подготовил приказ, согласно которому волгоградцам запретят подкармливать бродяг. Это, по мнению специалистов, защитит людей от агрессивных псов. Однако более тысячи жителей области выступили против такой инициативы, обвинив власть в том, что она обрекает собак на голодную смерть. Петиция быстро разлетелась в соцсетях. «КП-Волгоград» узнала у экспертов, как отразится новое правило на ситуации с бездомными животными.

«НУЖНО ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ»

Суть нового приказа, который вступит в силу с 1 марта 2023 года, казалось бы, проста – защитить людей от агрессивных собак. В официально опубликованном документе говорится о предотвращении «причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью» жителям Волгоградской области. И рекомендация не кормить собак, которые могут напасть на человека – лишь одна из множества мер, реализуемых властями. Но именно она вызывает много вопросов, потому что противоречит принципам гуманности.

Что делают власти, чтобы решить проблему бездомных животных? Для начала – считают. По последним данным, в регионе порядка 25 тысяч бродячих собак. Учитывая, что большая часть сконцентрирована в Волгограде, это огромные цифры. Далее в каждом муниципалитете проводят работу по отлову животных, стерилизации и выпуску в естественную среду обитания или пристраивают в приюты. Комитет ветеринарии ежемесячно собирает отчеты о текущей ситуации, в том числе о фактах нападения на людей. К слову, по данным Роспотребнадзора в первом полугодии 2022 года нападению животных подверглись 4 798 волгоградцев. В половине случаев речь идет об укусах собак.

Собственно, вышеуказанные меры принимались и раньше, а вот запрет на кормление животных появился только сейчас. В документе говорится о «прикармливании животных без владельцев в местах общественного пользования». Также гражданам нельзя провоцировать собак, проявлять агрессию, жестоко обращаться. Нельзя проявлять неадекватную гуманность – прятать собак от службы отлова.

Отметим, что кормить собак не рекомендуют именно в общественных местах – у поликлиник и больниц, детсадов и школ, подъездов и т.д. Эта мера должна обезопасить людей и возможного нападения. Также нельзя допускать скопление стай у теплотрасс и мусорных площадок. При этом об ответственности за нарушение правила подкорма ничего не сказано.

«РЕШИЛИ ИСТРЕБИТЬ ВСЕХ БЕЗДОМНЫХ СОБАК»

Но далеко не все согласны с этим новым правилом, которое должны соблюдать люди. Так, группа зоозащитников выступила против подобных ограничений. Петицию на change.org подписали более 1,1 тысячи человек.

Инициаторов петиции очень возмутило, что после отлова собак не будут возвращать в общественные места, если они там обитали ранее.

«Запрещено возвращать в общественные места. Таким образом, обрекая на гибель. Собака не является хищником, она не может добывать себе еду самостоятельно», - сетуют активисты.

На этом фоне ситуация с запретом вызвала бурю эмоций у сторонников петиции.

«Власти решили истребить всех бездомных собак, обрекая их на голодную смерть. Нарушая все законы о защите животных, отрицая все гуманистические принципы», - отметили авторы петиции, добавив, что впоследствии такая «антигуманная практика может быть принята в других регионах».

МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ

Ситуация, и правда, непростая. Причем для всех – и для людей, и для собак. Никто не хочет страдать, но и решать проблему системно в Волгоградской области, увы, пока не получается. В одном Волгограде насчитывается порядка 17 частных приютов, также есть муниципальная служба отлова. Зоозащитники всеми силами пытаются уменьшить число бездомных животных на улицах, но появляются новые. Понятно, что корень проблемы – отсутствие ответственности в отношении владельцев, которые не стерилизуют питомцев или вовсе выбрасывают. Все чаще волонтеры подбирают породистых собак, которые по разным причинам оказались не нужны людям.

Владелица одного из крупневших приютов города Наталья Миндрина не раскритиковала новое правило. В «Лисене» сейчас живут более пятисот животных. Приют выигрывает гранты, реализует программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск).

- Речь о запрете кормления в общественных местах, таких как детсады, школы, больницы и так далее. Я считаю это верным. Покормить одну собаку можно, но есть люди, которые ведрами носят еду, собирают собак возле подъезда. Например, в Волжском сердобольная женщина бросала еду прямо с балкона, у дома обитала стая. Кто-то литрами варит каши. Это перебор, это неправильно. - говорит Наталья. – Это опасно для самих собак. Их травят, стреляют, обижают. Заметьте, что в случае нарушения правила человека не накажут.

Волонтер подчеркнула, что во всем должно быть здравомыслие.

- Если жалко – пусть забирают домой, - говорит Наталья.

Также зоозащитница поддерживает запрет выпуска уже стерилизованных и биркованных животных в общественное место, где они могут мешать горожанам.

- Проблему можно решить только массовой стерилизацией и введением ответственности в отношении владельцев. Хозяева должны чипировать питомцев, внести данные в реестр и в случае чего платить штрафы. Взять любой частник – там много домашних собак на самовыгуле, которые плодятся. Куда потом попадают щенки? На улицу. И никто не докажет, что именно этот человек допустил ошибку. Он просто скажет, что это не его собака. Тоже самое происходит, когда люди выбрасывают животных, - говорит Наталья. - Простой пример – автомобиль. Если владелец припарковал в неправильном месте и его машину эвакуировали, он уже не скажет – не мое. Заплатит штраф и будет в следующий раз знать. Или ДТП: кто виноват – водитель или машина? Очевидно, что водитель, но в случае с бездомными животными у нас почему-то принято усыплять собаку, в то время как настоящий виновник абсолютно безнаказан. Я считаю, что нужно наказывать рублем, приучать к ответственности. Тогда собаки мигом исчезнут с улиц и будет порядок!

Наталья Миндрина уверена, что в решении проблемы должен быть системный подход. Лишь тогда массовая стерилизация даст плоды, и то не сразу, а через несколько лет.

Владелица старейшего приюта Волгоградской области «Дино» Анжела Макарова тоже поделилась своим мнением касательно нового правила.

- Недавно был случай: мне позвонили и сказали, что на Мамаевом кургане обитает стая собак, которая мешает. Я сказала, что мы можем их отловить и оставить у себя, но на их место придут новые. Поймите, собаки прибегают туда не потому, что там красиво, а потому что их там хорошо кормят. Я думаю, комитет ветеринарии учел подобные факторы, когда разрабатывал новые правила, - прокомментировала Анжела Макарова.

Зоозащитница считает, что люди как кормили четвероногих, так и будут это делать.

- Как человек, любящий собак, я не могу поддержать запрет, но все должно быть в пределах разумного. Голодные собаки добрее не станут, однако собирать животных в стаи в общественном месте нельзя. Нужно помнить, что животные конкурируют за пищу, могут облаивать и пугать людей. В целом, такая рекомендация проблему не решит, - считает Анжела Макарова. – Нужно создавать искусственный дефицит животных путем стерилизации, не позволять, чтобы люди выбрасывали их, постараться не выпускать из приютов на улицу.

«Приют «Дино» первым принял участие в программе ОСВВ, но решил отказаться от нее именно потому, что приходится выпускать собак обратно – на голод и холод. Волонтеры считают это негуманным. К слову, сейчас в приюте более 300 животных, в том числе и экзотических (львы, лисицы, обезьяна). Новых не берут – некуда. Сейчас «Дино» реализует другой проект – стерилизуют домашних животных в отдаленных уголках региона, жителям которых не доступна такая услуга.

- Можно взять в пример Нижний Новгород, где проблему бездомных животных решают комплексно, ведут пропаганду любви к братьям нашим меньшим. Там в каждом магазине и автобусе объявления «Возьми друга из приюта». И там всего один приют. У нас их много, но единства нет, как и системности, - резюмировала Анжела Макарова.

О наболевшей проблеме высказался депутат Волгоградской областной Думы Алексей Буров. Он тоже считает, что она требует комплексного решения.

- Ни один человек не должен страдать от укусов бездомных собак. Но и гуманное обращение с животными должно быть соблюдено обязательно. Собаки - животные домашние и социальные. Они не приспособлены жить в дикой природе. Но позволять им бродяжничать в городах тоже нельзя. У каждого пса должен быть дом. И если нет возможности его найти, значит, собаки должны жить в приютах. А отстреливать и усыплять всех подряд - ни в коем случае, - считает депутат.

ОФИЦИАЛЬНО

Как пояснили в комитете ветеринарии Волгоградской области, ни одним нормативно-правовым актом региона не вносится запрет на кормление безнадзорных животных. Разработаны рекомендации, чтобы обезопасить людей.

- К числу мер профилактики относится ограничение контактов с безнадзорными животными, в том числе через прикармливание в местах общественного пользования (например, на остановках общественного транспорта, детских и спортивных площадках, на лестничных клетках многоквартирных домов и т.п.), - уточнили в ведомстве. - Как поясняют специалисты, собаки тяготеют к местам, где их кормят, начинают считать эту территорию своей и инстинктивно ее защищать, что может привести к неадекватной реакции.