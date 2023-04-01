Чиновники Волгоградской области определили места, в которых нельзя подкармливать бездомных собак

Нельзя подкармливать бездомных собак во дворах Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области с 1 марта начали действовать правила, которые, по мнению чиновников, должны обезопасить людей от бездомных собак. Приказ регионального комитета ветеринарии «Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан» вызвал не мало критики среди зоозащитников. В частности, документ запрещает подкармливать бродячих псов, что обрекает их на голодную смерть. И теперь чиновники внесли правки в приказ, определив места, в которых не допускается «контактирование» с бездомными животными.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованные изменения, прикармливание дворняг не рекомендуется в помещениях общего пользования многоквартирных домов, общежитий, рядом с подъездами и во дворах. Нельзя подбрасывать еду собакам на детских и спортивных площадках, около частных домов, в скверах и парках, на остановках, рядом с магазинами, торговыми центрами, рынками, ярмарками, заведениями общепита. Также в документе отмечается, что не допускается прикармливание «и в других общественных местах».

При этом запреты являются все-таки рекомендательной мерой, ведь никаких наказаний для волгоградцев, которые все равно будут подбрасывать собакам еду, не определено.

Еще из приказа исключили пункт о причинение животными без владельцев повреждений, не влекущих за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности гражданина. Такие укусы теперь не являются причинением вреда здоровью бездомной собакой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нужно штрафовать владельцев, а не мучить животных»: что волгоградцы думают о новом запрете кормить бездомных собак (подробности)

С 1 марта в Волгоградской области бродячим собакам запретили гулять в общественных местах (подробности)