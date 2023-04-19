Ретропоезд «Воинский эшелон» на День победы сделает 17 остановок в Волгоградской области

Поезд остановится на 17 станциях.
Фото: Семен ШПАК
Уникальный ретропоезд «Воинский эшелон» в год празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве с 30 апреля по 14 мая 2023 года проедет по Волгоградской области и сделает остановки на 17 железнодорожных станциях, сообщили сайту volgograd.kp.ru на Приволжской железной дороге.
В составе ретро-поезда – два паровоза и 6 платформ, на которых разместят технику времен Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Волгоградцы в «Воинском эшелоне» увидят танк Т-34-76, легендарную «Катюшу», пушки, гаубицы и другие орудия. Будет платформа со сценой, на которой выступят артисты, и вагон-теплушка, и вагон-музей.
График остановок ретропоезда «Воинский эшелон» с 30 апреля по 14 мая 2023 года на станциях в Волгограде и области
Волжский – 30 апреля 2023 в 10 часов
станция М.Горького – 1 мая 2023 в 10 часов
Донская – 2 мая 2023 в 10 часов
Суровикино – 3 мая 2023 в 10 часов
Обливская - 3 мая 2023 в 14.20
Чернышково – 4 мая 2023 в 10 часов
Котельниково – 5 мая 2023 в 10 часов
Жутово – 5 мая 2023 в 15 часов
Волгоград-1 – 8 и 9 мая 2023 в 10 часов
Иловля-1 – 10 мая 2023 в 9 часов
Арчеда – 10 мая 2023 в 15.30 часов
Себряково – 11 мая 2023 в 9 часов
Филоново – 11 мая 2023 в 15.25 часов
Алексиково – 12 мая 2023 в 9.35
Урюпино – 12 мая 2023 в 14.30 часов
Камышин – 13 мая 2023 в 15 часов
Петров Вал – 14 мая 2023 в 10 часов
А одним из самых зрелищных событий на День Победы в Волгограде станет «Свет Великой Победы», который озарит 7, 8 и 9 мая 2023 года не только Мамаев курган, но и БК-31. А вот шествие Бессмертного полка на главную высоту России в этом году отменили, как и демонстрацию на Первомай.