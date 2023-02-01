Волгоградцам планируют запретить подкармливать бездомных собак

В регионе подготовили меры для защиты людей от агрессивных собак Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В регионе подготовили комплекс мер для предотвращения нападения бездомных собак на людей. Комитет ветеринарии Волгоградской области подготовил проект приказа, который, надеются чиновники, поможет предотвратить причинение животными вреда жизни или здоровью граждан.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ, государственные учреждения ветеринарии должны мониторить число бездомных животных. Органы местного самоуправления будут заключать муниципальные контракты с организациями, занимающимися отловом собак, определять места, куда дворняг возвращать запрещено, передавать ежеквартально профильному комитету информацию о нападении бездомных псов на людей. Жителям региона, по приказу, будет запрещено провоцировать на агрессию собак, жестко обращаться с ними, а также прикармливать их в местах общественного пользования.

- К фактам причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан относятся: причинение животными без владельцев травм, повлекших смерть гражданина; причинение животными без владельцев травм, повлекших вред здоровью гражданина различной степени тяжести; причинение животными без владельцев повреждений, не влекущих за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности гражданина, - уточняется в документе.

Приказ регионального комитета ветеринарии должны утвердить в ближайшее время. Он должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.