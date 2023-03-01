С 1 марта в Волгоградской области бродячим собакам запретили гулять в общественных местах

Новые меры должны снизить число нападений псов на людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области всерьез взялись за вопрос защиты людей от бездомных собак, и поэтому с 1 марта в регионе начали действовать новые правила. По задумке, они помогут сделать соседство с братьями нашими меньшими безопасным и гуманным. «КП-Волгоград» изучила подписанным председателем комитета ветеринарии Галиной Аликовой приказ.

Итак, новый порядок направлен на снижение случаев нападения бездомных собак на волгоградцев. Весной эта тема особенно актуальна, ведь нестерилизованных особей на улицах достаточно. В приказе говорится, что к фактам причинения вреда жизни и здоровью человека считаются любые повреждения от укусов, травмы различной степени тяжести, а также гибель в результате ранений или инфицирования.

Ветеринары предлагают распознавать потенциально опасных животных. Такой будет считаться собака, которая бродит в общественных местах, на теплотрассах, у мусорных площадок, и проявляет агрессию в отношении людей или других животных.

«Не могут считаться признаками наличия немотивированной агрессивности у животного недоверие, которое является нормальной реакцией животного, а также реакция животного в целях охраны еды, защиты своего потомства» - отмечают специалисты комитета ветеринарии.

Исходя из этого комитет ветеринарии разработал дополнительные меры, которые помогут защитить людей от нападения собак:

- бродячих псов будут поголовно считать, этим будут заниматься в каждом муниципалитете.

- органы местного самоуправления должны организовывать своевременный отлов животных.

- местные власти обязаны определить места, куда собак после отлова, стерилизации, вакцинации и маркирования возвращать запрещено.

- за исполнение муниципальных контрактов по отлову животных будет жесткий контроль.

- ежемесячно комитет ветеринарии будет получать отчеты о фактах нападения собак на людей для анализа текущей ситуации.

- информирование населения о новых правилах, которые следует соблюдать для собственной безопасности.

Первое - запрещено жестокое обращение по отношению к животным и любое провоцирующее на агрессию действие. Второе – прикорм собак в местах общественного пользования (детские, школьные, спортивные площадки, другие общественные места, где собакам не место). Третье - укрывательства животных от организаций, осуществляющих отлов.

В свою очередь комитет ветеринарии будет собирать и анализировать информацию, оценивать напряженность ситуации. Ответственность за плохие результаты возлагается на сам комитет ветеринарии, органы местного самоуправления, государственные учреждения ветеринарии, индивидуальные предприниматели и юридические лица (осуществляющие мероприятия по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания).