В Волгограде 2 апреля пройдет вечер памяти Петра Зайченко в Горьковке

Петр Зайченко ушел из жизни в 2019-м. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Петр Зайченко – один из самых знаменитых волгоградцев, на его счету 53 фильма, многие из которых стали классикой отечественного кино. К 80-летию заслуженного артиста России в областной библиотеке имени Горького устроят вечер памяти «Чужой среди своих…». Всех желающих приглашают 2 апреля 2023 года в 15.00 в актовый зал Горьковки. Вход свободный (12+), сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

- На вечере памяти мы покажем отрывки из фильмов, в которых Петр Петрович сыграл самые значительные свои роли: «Парад Планет», «Такси-блюз», «Крапачук», «Концерт для Крысы», «Русский бунт» и «Сибирь. Монамур», - рассказали в ВОУНБ имени Горького.

Также волгоградцам покажут документальные фильмы об известном земляке и представят две его книги. Проведут творческий вечер директор школы кино и телевидения «Контент Синема» Анатолий Беляевсков и Ольга Маруга.

Напомним, Петра Зайченко не стало 21 марта 2019 года, Он был очень простым и талантливым человеком. Не смотря на известность до последнего жил в Волгограде.

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