В Кумылженском районе Волгоградской области из-за паводка подтоплено 139 домов

Сотни домов затопило в Кумылженской. Фото: администрации Кумылженского района.

В Кумылженском районе Волгоградской области смогли частично устранить подтопления, которые образовались из-за паводка в населенных пунктах. В станице Кумылженской и хуторе Обливский накануне в зоне затопления оказались 278 дворов домов, в которых проживают более 700 человек. На 12 марта вода не ушла со 139 придомовых территорий. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в администрации Кумылженского района.

- На посту у моста на реке Кумылге за ночь уровень воды уменьшился на 10 см. Отметим, что подтоплений, способных нарушить жизнеобеспечение населения, не зафиксировано, - сообщили в администрации.

На сегодняшний день в районе расчистили 100 метров заторов русла в реке Кумылга, а также пространство у моста возле хутора Ярской. По информации властей, подтопленных придворовых территорий там уже нет, вода полностью ушла.

Продолжают расхлебывать последствия весеннего половодья в Еланском районе. На ситуацию в райцентре, где дети-сироты оказались заперты в своих домах, обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. В зоне бедствия еще несколько районов, однако уровень воды уже пошел на спад.