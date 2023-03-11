В зонах подтопления в Волгоградской области начал снижаться уровень воды

Местные жители спасают свои дома и скот от воды. Фото из архива. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается весеннее половодье, разлив рек и связанные с этим подтопления дорог и жилых домов. Ситуация под контролем, уверяют власти. В последние сутки в четырех районах фиксируется снижение уровня талых вод в зонах подтопления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- По информации комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в Новоаннинском, Новониколаевском, Кумылженском, Ольховском районах зафиксировано снижение уровня воды, - рассказали в администрации региона.

Уровень воды в реках измеряют каждый час. Приступили местные власти и к оценке ущербу, который нанесла стихия имуществу и домам жителей райцентров и сел. Так, по данным администрации Михайловки, на Сидорской и Себровской территориях подтопило 222 придомовых участка, вода зашла в подвалы 5 домов. Еще на трех территориях вода залила 6 домовладений.

Половодье в Еланском и Котовском районах, а также в Михайловке в пределах нормы, заверяют в областном комитете. В Урюпинске воду от домов уже отвели.

- С дворовых территорий откачивают воду мотопомпами, при необходимости применяется дополнительная спецтехника, - комментируют чиновники.

Тем временем, в Еланском районе из-за подъема воды затопило дорогу через мост. Движение транспорта там перекрыли. Из зоны подтопления в деревнях и поселках готовы при необходимости эвакуировать жителей. Скот с частных подворий начали вывозить еще раньше.