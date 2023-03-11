Власти объяснили ситуацию с подтоплением домов детей-сирот в Елани

Так сейчас выглядит улица, на которой дети-сироты не могут выйти из своих домов. Скрин видео администрации района

В администрации Еланского района Волгоградской области прокомментировали ситуацию с подтоплением на улице Подольской в Елани домов детей-сирот, на обращение которых обратил внимание руководитель СК России Александр Бастрыкин и поручил следователям провести проверку. По информации чиновников, скопление воды на части улиц рабочего поселка происходит из-за обилия талых вод и особенностей местного ландшафта, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Слой почвы еще промерзший, в связи с этим вода остается на поверхности, - объясняют местные власти затопление половодьем улицы.

Чиновники заявляют, что делают все возможное. Сейчас в подтопленных низинах роют траншеи, чтобы отвести воду от жилых помещений. К работам привлекли два экскаватора и 20 человек, две мотопомпы откачивают воду.

- Кроме того, в текущем году на улице Подольской запланирована укладка дороги с твердым покрытием, которая позволит решить вопрос с проездом автотранспорта в период половодья, - комментируют в администрации.

Перед этим властям пришлось остановить движение на затопленном мосту.