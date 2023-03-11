В Волгоградской области СК проверит ситуацию с подтоплением домов детей-сирот

В Елани разлились реки. Фото: администрация Еланского района.

Следователи регионального СУ СКР организовали доследственную проверку по статье «халатность» о возможном нарушении прав детей-сирот в результате паводка в рабочем поселке Елань Волгоградской области. По информации в СМИ, проживающие на улице Подольской дети-сироты оказались заперты в своих домах из-за подтопления во время половодья, сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель ведомства Дарья Буянова.

- Вода сходит непосредственно к жилым домам, в результате чего жители не могут выйти на улицу, - прокомментировали в СУ СКР.

По словам жителей Елани, местные чиновники им не помогли. Поэтому руководитель Волгоградского СУ СКР Василий Семенов поручил проверить, не было ли в их действиях халатности.

Напомним, в Еланском районе из-за половодья затопило дорогу через мост. Движение транспорта там перекрыли. Из зоны подтопления в деревнях и поселках готовы эвакуировать жителей. Скот с частных подворий начали вывозить еще раньше. В целом уровень воды в реках во многих районах области уже пошел на спад.