В Волгоградской области растет число населенных пунктов, которые оказываются в зоне половодья

В малых реках региона растет уровень воды. Фото: администрация Еланского района.

В Волгоградской области с каждым днем увеличивается число населенных пунктов, которые оказываются в зоне половодья. На 9.00 10 марта поднялся уровень воды в реке Бузулук на территории Большевистского сельского поселения Еланского района. Вышедшая из берегов река подтопила придомовые участки в хуторе Булгурино. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Еланского района.

- Ситуация с паводком в Еланском районе находится на особом контроле, - отметили в администрации.

За последние дни в Еланском районе более чем на 40 сантиметров поднялась вода в реке Терса. Ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Специалисты постоянно замеряют уровень воды, наблюдают за льдом, которые тает, в готовности находится техника для ликвидации заторов воды на опасных участках.

Из-за таяния снега и льда стремительно поднимается уровень воды в реке Кумылга Кумылженского района. Жители подают заявки для эвакуации домашних животных в населенных пунктах, оказавшихся в зоне половодья. На 8.00 10 марта критический уровень в Кумылге не достигнут, но вода продолжает пребывать.

- Дополнительно силами Кумылженской ПЧ и ОМВД России по Кумылженскому району проведено оповещение специальными машинами с громкоговорителями по улицам, попадающим в зону подтопления, - отметили в администрации Кумылженского района.

Напомним, некоторые населенные пункты начало подтапливать 8 марта, половодье на себе ощутили жители Новоаннинского и Фролово. Накануне вышедшая из берегов река затопила придомовые участки в Михайловском районе. Ежесуточно в ряде рек области поднимается уровень воды.