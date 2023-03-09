В Волгоградской области вышедшая из берегов река подтопила пять населенных пунктов

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области все больше населенных пунктов оказываются под ударом половодья. Поднявшаяся вода затапливает дома и приусадебные участки в пяти населенных пунктах Михайловского района. Региональная комиссия по предупреждению ЧС взяла ситуацию на контроль. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- 9 марта 2023 года на территории городского округа-город Михайловка в результате неблагоприятных метеоусловий произошёл подъём воды в реке Тишанка, балке Сенновская, балке Липовый Яр, ручье Железнодорожный, в результате чего произошло подтопление приусадебных участков в пяти населенных пунктах, - отметили чиновники.

В круглосуточном режиме ведется мониторинг гидрологической обстановкой. За паводком следят, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов МЧС.

Напомним, 8 марта талые воды подтапливали ряд населенных пунктов по северу области, в том числе Фролово и Новоаннинский. В ряде реках региона уровень воды продолжает повышаться. Так 9 марта вода поднялась на 20-88 сантиметров в реках Хопер, Бузулук, Медведица, Иловля, Кумылга и Ольховка.